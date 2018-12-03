ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек — ПРАЙМ. Количество кибератак, направленных против клиентов "Ростелекома" и зафиксированных специалистами с начала 2018 года, составило почти 90 тысяч, что на 10% больше, чем за весь прошлый год, сообщил руководитель направления кибербезопасности екатеринбургского филиала "Ростелекома" Григорий Ахунов.

"С начала 2018 года специалистами зафиксировано почти 90 тысяч кибератак, направленных против клиентов "Ростелекома". Это на 10% больше, чем за весь прошлый год. Целью подобных атак является, как правило, нажива. Кибербезопасность сегодня – это то, что важно для каждого. Если 10 лет назад оплата мобильным телефоном казалась фантастикой, сегодня у каждого из нас в кармане есть смартфон, доступ к которому позволяет, как минимум, получить доступ к личным данным, как максимум — к платежному инструменту и вашему счету в банке", — приводятся слова Ахунова в сообщении уральского филиала "Ростелекома".

По словам специалиста, люди часто не задумываются, открывая письма от неизвестных адресатов, загружая пиратское программное обеспечение и оставляя персональные данные на непроверенных сайтах.

"Человеческий фактор является решающим и в киберзащищенности юридических лиц. Здесь тоже кибератаки чаще всего начинаются со случайно открытого вредоносного письма. Сегодня целевые действия злоумышленников направлены на людей и часто работают с элементами диджитал-маркетинга и социальной инженерии", — отметил Ахунов.