МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Сайт министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь) сменил домен на digital.gov.ru с прежнего minsvyaz.ru.

При попытке зайти на сайт по адресу minsvyaz.ru включается переадресация на новый домен. При этом наполнение сайта не изменилось.

Президент РФ в мае 2018 года своим указом переименовал министерство связи и массовых коммуникаций РФ в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Сокращенное наименование министерства осталось прежним – Минкомсвязь. Возглавил новое министерство Константин Носков, ранее руководивший Аналитическим центром при правительстве РФ.