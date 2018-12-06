МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Компания Google приняла решение отказаться от приложения для обмена сообщениями Allo, говорится в блоге компании.

Согласно релизу, ранее в текущем году Google прекратила инвестиции в мессенджер Allo, запущенный в 2016 году, и перенесла из него некоторые функции в приложение "Сообщения" (Messages). "Мы приняли решение прекратить поддержку Allo, чтобы сосредоточиться на "Сообщениях", — говорится в релизе.

Приложение Allo будет доступно до марта следующего года включительно. За это время пользователи смогут сохранить истории переписок.

В октябре Google объявила, что закроет для индивидуальных пользователей свою социальную сеть Google+ из-за трудностей ее поддержания и чрезвычайно низкой популярности ее пользовательской версии. В том же сообщении компания заявила об уязвимости Google+, которая могла затронуть данные около 500 тысяч пользовательских аккаунтов.

Корпорация Google с одноименной поисковой системой, Android и YouTube 2 октября 2015 года вошли в холдинг Alphabet. Компания получила контроль над Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.