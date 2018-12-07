ПЕКИН, 7 дек — ПРАЙМ. Компания Huawei, чей финансовый директор Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде по запросу США, в ответ на заявления вице-председателя ЕК отвергает обвинения, что компания может представлять какую-либо угрозу для других стран, говорится в заявлении компании.

Ранее вице-председатель Еврокомиссии Андрус Ансип заявил, что в Еврокомиссии выразили обеспокоенность риском несанкционированного сбора данных со стороны китайских технологических компаний в Европе.

"Мы категорически отвергаем любые обвинения, что наша компания может создать какие-либо риски для безопасности", — говорится в документе.

Мэн Ваньчжоу — дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя — также является заместителем председателя правления компании. Ранее стало известно, что она была задержана в канадском городе Ванкувер 1 декабря. Ее экстрадицию запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана, слушание о залоге назначено на пятницу. Посольство КНР в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде.