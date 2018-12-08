МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Американская корпорация Google представила свой новый сервис Earth Studio, с помощью которого можно создавать реалистичные видео, основанные на 3D-снимках планеты Земля.

В компании заявили, что новый сервис поможет исследователям, журналистам и рядовым пользователям создавать видео, которые имитируют съемки городов с воздуха.

Правда, для работы в программе Earth Studio доступны только те города, которые выстроены в 3D-карту. Списка таких городов в открытом доступе в настоящее время нет.

На сайте компании указано, что новый инструмент помогает визуально перемещаться из одной точки в другую, при этом менять масштаб и показывать изображение с орбиты. Еще одна функция — ускорение съемки.

В Google отметили, что для создания видео в Earth Studio не нужны отдельные навыки в анимации. На сайте Google также представлены видео-инструкции по пользованию новым инструментом. В руководстве уточняется, что сервис будет бесплатным только для некоммерческого использования, а также с целью образования и создания новостей.