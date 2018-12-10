МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Осенью 2012 года гендиректор Facebook<FB> Марк Цукерберг был сильно заинтересован в том, чтобы зарабатывать деньги. Это – одно из наиболее заметных открытий, сделанных после того, как британское правительство в прошлую среду опубликовало внутренние электронные письма Facebook, говорится в статье Dow Jones.

Конечно, это совсем не новость. В то время Цукерберг возглавлял компанию, которая только недавно стала публичной, но уже имела рыночную стоимость около 50 млрд долларов – т. е. больше, чем многие медиа- и технологические фирмы, которые она потеснила.

И все же это несколько контрастирует с образом Цукерберга, который он сам обрисовал в проспекте компании всего за несколько месяцев до этого. Facebook "изначально создавалась не для того, чтобы быть компанией", как указал он в письме к акционерам, охарактеризовав свой бизнес как "социальную миссию". При этом он добавил, что, по его мнению, "все больше и больше людей хотят пользоваться сервисами тех компаний, которые верят во что-то большее, чем просто максимизация прибыли".

Реальность оказалась сложнее. Электронные письма, опубликованные британским парламентом в рамках продолжающегося расследования деятельности социальной сети, содержат ряд внутренних обсуждений. Так, обсуждался вопрос о том, какие данные компания могла бы предоставить сторонним разработчикам – и по какой цене. В ходе одной из дискуссий о внешних приложениях и сетях, которые можно подключить к Facebook, Цукерберг отметил, что "это может пойти на пользу всему миру, но не будет полезно нам, если только люди в ответ не поделятся чем-то с Facebook, и этот контент не увеличит стоимость нашей сети".

Стоимость действительно удалось увеличить. В течение следующего года рыночная стоимость Facebook выросла более чем в два раза и продолжала увеличиваться на фоне бурного роста пользовательской базы, выручки и прибыли. И хотя многие шаги компании, возможно, пошли на пользу бизнесу, они не всегда соответствовали тем идеалам, которые провозглашал Цукерберг.

Это стало серьезной проблемой для компании, которая благодаря этим идеалам привлекла тысячи молодых работников. Как показал внутренний опрос, о котором The Wall Street Journal сообщала в прошлом месяце, среди сотрудников Facebook едва набралось 50% тех, кто считает, что их компания делает мир лучше, тогда как год назад эта цифра составляла 72%. Количество сотрудников, оценивающих будущее Facebook с оптимизмом, сократилось еще сильнее – на 32 процентных пункта.

Этот внутренний разлад – большая проблема для технологической компании, которая делает ставку в первую очередь на талантливые кадры. Скотт Девитт из Stifel Nicolaus отметил, что разочарование сотрудников является одной из главных причин, по которым он на прошлой неделе снизил рейтинг акций Facebook. Подобное признание – редкость для брокера с Уолл-стрит.

Дополнительным негативным фактором также стал заметный отток топ-менеджеров, включая основателей WhatsApp и Instagram. Это особенно важно, поскольку эти сервисы считаются ключевыми с точки зрения перспектив дальнейшего роста Facebook. Не способствует оптимизму и тот факт, что значительная часть накоплений сотрудников Цукерберга обесценилась на фоне 37%-ного падения цены акций компании, произошедшего за последние 4 месяца. Как их начальник, работники Facebook не спасают мир бесплатно.