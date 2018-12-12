МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Tencent Music Entertainment Group, крупнейший в Китае музыкальный стриминговый сервис, провела прайсинг своих бумаг к размещению в рамках IPO, оценив их по нижней границе предварительного диапазона — в 13 долларов за бумагу, сообщила компания.

Tencent разместит на бирже NYSE 82 миллиона американских депозитарных расписок (ADS) на две обыкновенные акции класса "A" по цене 13 долларов за расписку. Ранее предполагалось, что цена составит от 13 до 15 долларов за бумагу. Таким образом, компания выручит от IPO примерно 1,1 миллиард долларов, а ее полная стоимость будет оценена в 21,3 миллиарда долларов.

Торги бумагами начнутся 12 декабря под тикером TME. Размещение завершится 14 декабря.

Tencent Music — это музыкальный стриминговый сервис, принадлежащий китайской корпорации Tencent, которая является создателем популярного мессенджера WeChat и ряда популярных онлайн-игр.

Ранее, в начале апреля, европейский стриминговый сервис Spotify разместил свои бумаги на Нью-Йоркской фондовой бирже в рамках нетрадиционной процедуры IPO. Компания не пользовалась услугами андеррайтеров для определения объема и цены размещения. Акционеры компании могли добровольно "перепродать" свои акции сразу на рынок. Торги открылись на уровне 165,9 доллара за акцию, что позволило оценить компанию в 29,5 миллиарда долларов на основе стоимости более чем 178 миллионов акций.