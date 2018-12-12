МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Самыми популярными и быстрорастущими запросами россиян о событиях 2018 года стали "Чемпионат мира по футболу", "Олимпиада", "Кемерово", "Бой Хабиба и Макгрегора" и "Выборы президента России", следует из рейтингов интернет-поисковика Google.

Списки рейтингов составлены с учетом поисковых запросов, по которым отмечен самый большой рост трафика в этом году по сравнению с прошлым годом.

"2018-ый год подходит к концу, и мы рады представить вам рейтинг самых быстрорастущих запросов 2018 года среди русскоязычных пользователей! В 2018-ом люди отращивали усы надежды ради сборной России по футболу, определяли будущее страны на выборах президента, напевали "Цвет настроения синий" и участвовали в SKIBIDI сhallenge", — указывается в сообщении компании.

Согласно данным Google, чаще всего в уходящем году россияне искали информацию о российском бойце смешанных единоборств Хабибе Нурмагомедове, супруге британского принца Гарри американской актрисе Меган Маркл, белорусской модели Насте Рыбке, директоре Совхоза имени Ленина Павле Грудинине и президенте Хорватии Колинде Грабар-Китарович. В рейтинге запросов по утратам оказались физик-теоретик Стивен Хокинг, народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, рэпер XXXtentacion, народный артист СССР, возглавлявший Московский художественный театр имени Чехова Олег Табаков и американский писатель и создатель комиксов Стэн Ли.

В 2018 году россияне также пытались узнать через поисковик, как стать блогером, моделью, наблюдателем на выборах, программистом и космонавтом. В Google россияне также искали мемы по фразам: "Илон Маск", "Мышь крадется", "Момо", "За себя и за сашку" и "Сын маминой подруги".