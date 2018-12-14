МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Сенаторами Андреем Клишасом, Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым внесен в Государственную думу законопроект, который предусматривает создание в РФ инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность российского сегмента сети интернет в случае отключения российских операторов связи от глобальной сети.

"Законопроектом предусмотрены следующие положения… Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети интернет", — говорится в пояснительной записке.

Также в законопроекте предусматриваются и другие меры: создаётся возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи; вводится необходимость проведения регулярных учений органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности российского сегмента сети; определяются необходимые правила маршрутизации трафика, организуется контроль их соблюдения.

Помимо этого, определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком.

Предусматривается также возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.

"Порядок централизованного реагирования на угрозы работоспособности сети интернет и сети связи общего пользования Центром мониторинга и управления определяет правительство Российской Федерации. Меры реагирования определяются, в том числе, в ходе мониторинга функционирования технических элементов сети связи общего пользования", — говорится в пояснительной записке.