НЬЮ-ДЕЛИ, 17 дек — ПРАЙМ. Власти Индии изучают возможность взимания налогов с интернет-гигантов Google и Facebook за платные услуги, включая рекламу, предоставляемую индийским клиентам, пишет в понедельник газета Economic Times со ссылкой на неназванного представителя администрации страны.

"Если бы любая индийская компания вела такой же бизнес — онлайн или офлайн — она платила бы большие налоги. Так почему они не должны этого делать?" — заявил чиновник.

Как отмечает издание, по состоянию на октябрь в Facebook были зарегистрированы порядка 294 миллионов пользователей из Индии. Принадлежащий компании мессенджер WhatsApp сообщал в феврале, что в стране проживают 200 миллионов его пользователей.

Помимо взимания налогов индийское правительство добивается того, чтобы провайдеры интернет-услуг хранили данные об индийцах на местных серверах. Это позволит, в том числе, избежать утечки конфиденциальной информации за рубеж, указал собеседник газеты.