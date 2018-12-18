МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. "Яндекс" не видит необходимости ограничивать иностранное участие в новостных агрегаторах, в случае принятия такого закона реструктурирует свой сервис новостей, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.

Ранее во вторник Госдума приняла в первом чтении проект закона об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что Минкомсвязи и "Яндекс" проект не поддержали.

"Мы отправили свои комментарии к законопроекту. С нашей точки зрения, необходимость в таком регулировании, учитывая уже имеющиеся требования к новостным агрегаторам, отсутствует. В любом случае, как мы говорили ранее, если такой закон будет принят, компания рассмотрит возможные варианты реструктуризации сервиса новостей с учетом требований законодательства", — сказал представитель "Яндекса".

В конце октября в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий ограничить до 20% долю иностранных акционеров в уставном капитале новостных агрегаторов в РФ. Сейчас в реестр Роскомнадзора включены четыре новостных агрегатора: "Новости Mail.ru", СМИ2, "Яндекс.Новости" и "Рамблер/новости". Агрегатор Google News при этом не входит в реестр Роскомнадзора, поскольку его посещаемость ниже установленного законом порога в 1 миллион посетителей в сутки.