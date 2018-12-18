МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Государственная дума во вторник приняла в первом чтении проект закона об ограничении до 20% доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России. Документ был внесен в парламент в октябре. Его авторы объясняют ограничения необходимостью предотвращения "угрозы общественному порядку в России и создания тем самым благоприятных условий для развития гражданского общества".

Сейчас в реестр Роскомнадзора включены четыре новостных агрегатора: "Новости Mail.ru", СМИ2, "Яндекс.Новости" и "Рамблер/новости". Агрегатор Google News не входит в реестр, поскольку его посещаемость ниже установленного законом порога в 1 миллион посетителей в сутки.

Согласно проекту, владельцы новостных агрегаторов обязаны привести свои учредительные документы в соответствие с новыми требованиями не позднее шести месяцев со дня вступления закона силу. За нарушение доступ к агрегатору на территории РФ будет ограничен до исполнения требований.

Власти, участники рынка и эксперты пока не выработали единой позиции по данному документу. Так, в Кремле, правительстве и Госдуме его в целом поддерживают и считают обоснованным. Новостные агрегаторы стали повседневной реальностью, и с учетом охвата аудитории и значимости государство вправе ограничивать их, в том числе, с точки зрения структуры собственности, считают в кабмине.

В то же время, Минкомсвязь и "Яндекс" проект не поддержали. Замглавы министерства Алексей Волин высказал мнение, что не видит смысла в законопроекте, поскольку по закону агрегаторы берут информацию из зарегистрированных СМИ, на которые и так распространяются указанные ограничения.

Представитель "Яндекса" также сообщил, что компания не считает такое регулирование необходимым, учитывая уже имеющиеся требования к новостным агрегаторам. Если закон все же примут, компания рассмотрит возможные варианты реструктуризации сервиса новостей с учетом требований законодательства.

ШАНСЫ НА ПРИНЯТИЕ

Для прояснения ситуации спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по информационной политике провести перед вторым чтением консультации по проекту с правительством и экспертами.

По мнению экспертов, опрошенных агентством "Прайм", шансы на принятие законопроекта достаточно велики.

"Депутаты у нас, как мы знаем, принимают все, что угодно, и сейчас исключений не будет", — уверен Денис Кусков из Telecom Daily.

Он напомнил, что аналогичный закон, касающийся других СМИ – газет, телеканалов – был принят без проблем и достаточно оперативно. Скорее всего, и сейчас документ примут в нынешнем или близком к нынешнему виде.

"Вопрос в том, каким образом компании будут его выполнять. Управляющая компания, к примеру, "Яндекса" не зарегистрирована в России. Вероятно, можно сделать "дочку", на которую перепишут 80% акций, как это обычно делается в таких случаях", — полагает эксперт.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Существенного влияния на рынок принятие новации не окажет, считают эксперты. "Учитывая многолетнюю тенденцию ужесточения регулирования сферы СМИ в РФ и многочисленные конкретные кейсы (делистинг телеканала СТС, предыдущие новации в законе о СМИ) сколь-нибудь существенных в том числе косметических изменений я не жду", — говорит аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

Скорее всего, "Яндекс" потеряет 1-2% выручки, полагает эксперт. Поскольку бизнес агрегатора является значимым конкурентным преимуществом, не исключена потеря доли по поисковым запросам в пользу основного конкурента Google в пределах 1 п.п. У Google менее развит агрегатор, и потому закон окажет меньшее воздействие.

"Точно так же, как это было в 2014 году с аналогичным требованием к СМИ, читатели новостей и пользователи агрегаторов не заметят особых изменений", — согласна вице-президент по развитию бизнеса КРОС Ксения Трифонова.

Другое дело, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе такое решение может сказаться на развитии самих платформ, так как им будет ограничен доступ к опыту коллег, новым технологиям и решениям. В современном мире любые запреты и ограничения выглядят странными: подобные методы не работают эффективно в новой коммуникационной среде.

Бизнес, конечно, перестроится, но, это повлечет большие административные и операционные издержки. Придется организовать продажу долей либо российским стратегическим инвесторам, либо как-то иначе выводить западных акционеров. В целом, это не самое эффективное решение, подытожила эксперт.