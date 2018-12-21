МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Сенаторы в пятницу одобрили закон о ликвидации национального роуминга в России.

На территории Российской Федерации оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, находится ли он в пределах территории его субъекта РФ или за пределами указанной территории.

Согласно проекту, абонент оплачивает телефонное соединение, установленное с вызываемым собеседником, находящимся за пределами РФ.

Закон должен вступить в силу с 1 июня 2019 года.