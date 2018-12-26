МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Одна из крупнейших китайских компаний прямых онлайн-продаж JD.com Inc. объявила о запуске программы выкупа акций (buy back) на сумму до 1 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

"JD.com, Inc… объявила сегодня о том, что совет директоров утвердил программу выкупа акций, согласно которой компания может выкупить свои акции на сумму до 1 миллиарда долларов в течение следующих 12 месяцев", — сообщается в релизе. Уточняется, что выкуп акций будет профинансирован за счет свободных денежных средств компании.

Бумаги JD.com дорожают на бирже NASDAQ на 1%.

JD.com была основана в 1998 году. В 2004 году она вышла в онлайн-торговлю. Одна из крупнейших по объему онлайн-продаж в Китае площадок в секторе B2C.