МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Телекоммуникационный холдинг Veon (ранее — Vimpelcom Ltd.), владеющий российским ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн"), выкупит собственные еврооблигации с погашением в 2021, 2022 и 2023 годах совокупно на 779,7 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.

В частности, евробонды с погашением в 2021 году компания выкупит на 114,707 миллиона долларов, с погашением в 2022 году — на 211,436 миллиона долларов, с погашением в 2023 году — на 453,555 миллиона долларов.

В обращении останутся бумаги с погашением в 2021 году на 262 миллиона долларов, с погашением в 2022 году — на 417 миллионов долларов, с погашением в 2023 году — на 529,3 миллиона долларов.

О планах по выкупу собственных евробондов четырех выпусков, номинированных в долларах, телекоммуникационный холдинг объявил в середине ноября. Речь идет о выпуске объемом 1 миллиард долларов с доходностью 7,748% годовых и погашением в феврале 2021 года, выпуске объемом 1,5 миллиарда долларов с доходностью 7,504% и погашением в марте 2022 года. Также оператор готов выкупить выпуск объемом 1 миллиард долларов и доходностью 5,95% с погашением в феврале 2023 года.

Ранее в декабре компания объявила, что выкупит еврооблигации с погашением в 2024 году на 367,462 миллиона долларов.

Как поясняла компания, цель выкупа заключается в использовании средств, вырученных за продажу 50%-ной доли Veon в итальянском операторе Wind Tre, для уменьшения долга и расходов на его обслуживание.