МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. "Дочка" МТС — Vostok Mobile B.V. (Нидерланды) приобрела 100% долей ООО "ИТ-Град 1 Клауд", объединяющего облачные активы группы компаний "ИТ-Град", одного из крупнейших облачных провайдеров на российском рынке IaaS (Infrastructure-as-a-Service, инфраструктура как услуга), говорится в сообщении МТС.

Сумма сделки составила 2,491 миллиарда рублей (с учетом чистого долга), продавцами выступила группа частных инвесторов.

Группа компаний "ИТ-Град" развивает облачное направление с 2008 года, предоставляя услуги крупным компаниям под собственным брендом, а также малому и среднему бизнесу под брендом сервис-провайдера 1cloud. Облачные услуги предоставляются на базе собственного оборудования, размещенного в дата-центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Алма-Ате (Казахстан).

"МТС стремительно наращивает свое присутствие на российском рынке облачных услуг, который в самом перспективном сегменте IaaS растет на 30% в год. Сделка расширит компетенции МТС в облачном бизнесе, а наличие у нас собственных ЦОДов и каналов передачи данных обеспечит оптимизацию затрат за счет консолидации оборудования на площадках. Достигаемая синергия повысит эффективность бизнеса нашего провайдера #CloudMTS и позволит предложить клиентам новые уникальные сервисы", – приводятся в сообщении слова вице-президента МТС по цифровым бизнес-решениям Валерия Шоржина.

"ИТ-Град", помимо базовых сервисов (виртуальные дата-центры, гибридные облака и резервное копирование), предоставляет крупным корпоративным клиентам услуги по аренде виртуальной системы хранения данных NetApp, созданию виртуальных дата-центров для размещения сертифицированных систем, хранению и обработке персональных данных в соответствии с требованиями законодательства, а также ряд востребованных сервисов, включая решение для коллективной разработки ПО. Малому и среднему бизнесу провайдер 1cloud предоставляет возможность быстро разворачивать облачную инфраструктуру с помощью автоматизированной панели управления.