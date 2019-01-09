МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Роскомнадзор ограничил доступ к одному из сайтов группы компаний "Кэшбери", сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"По решению Первомайского районного суда города Ростов-на-Дону ограничен доступ к сайту cashbery.com", — сказал он. При этом Ампелонский отметил, что сайт кэшбери.рф был исключен из реестра запрещенной информации, поскольку устранил нарушение, удалив противоправную информацию.

В конце декабря в ведомстве сообщили, что в адрес Роскомнадзора поступило вступившее в силу решение Первомайского районного суда города Ростов-на-Дону, по которому запрещенной признана информация об услугах группы компаний "Кэшбери", которая имеет признаки финансовой пирамиды. На основании этого решения два URL-адреса "Кэшбери" были внесены в реестр запрещенной информации, провайдерам хостинга направлено уведомление о блокировке в установленные законом сроки (3 дня).

В конце сентября ЦБ сообщил, что передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом "Кэшбери", в деятельности которых прослеживались признаки финансовой пирамиды: принципы сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и агрессивная реклама в СМИ и социальных сетях. Через две недели глава "Кэшбери" Артур Варданян объявил о перерыве в ее работе, а 1 ноября – о закрытии проекта и намерении создать "нового гиганта финансово-инвестиционной индустрии".

Потенциальный ущерб пострадавшим от действий финансовой пирамиды "Кэшбери", по консервативной оценке, может составить 3 миллиарда рублей или более, сообщил 25 декабря РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.