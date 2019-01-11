МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Акционеры холдинговой компании Google — Alphabet Inc. — подали иск к членам совета директоров за то, что они одобрили существенные выплаты при выходе в отставку создателя операционной системы Android Энди Рубина и при этом скрыли его ненадлежащее поведение, пишет агентство Блумберг со ссылкой на иск, поданный в суд штата Калифорния.

По данным агентства, инвесторы утверждают в своем иске, что совет директоров компании не выполнил свои обязанности, одобрив Рубину выходное пособие в размере 90 миллионов долларов и при этом скрыв детали его увольнения. Иск касается топ-менеджеров компании и членов совета директоров, включая соучредителей Alphabet Ларри Пейджа и Сергея Брина.

"Ларри Пейдж и Сергей Брин разрешили Рубину спокойно уйти в отставку после того, как внутреннее расследование компании показало, что обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Рубина заслуживают доверия", — цитирует агентство иск.

Осенью газета New York Times сообщила, что руководство Google в 2014 году заплатило 90 миллионов долларов Рубину, который покинул компанию после обвинений в сексуальных домогательствах. На фоне вызванной публикацией негативной реакции корпорация сообщила, что за последние два года уволила 48 сотрудников в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, в их числе 13 высокопоставленных менеджеров компании. Все лишившиеся работы не получили выходного пакета.

Корпорация Google с одноименной поисковой системой, Android и YouTube 2 октября 2015 года вошли в холдинг Alphabet. Компания получила контроль над Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.