МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Антивирусная компания ESET обнаружила накануне новогодних каникул вредоносную почтовую рассылку, в которой мошенники от имени популярного видеосервиса Netflix выманивали у пользователей по всему миру данные банковской карты, говорится в сообщении компании.

По данным экспертов, злоумышленники просили пользователей обновить платежные данные. В случае, если пользователь не перейдет по ссылке и не введет данные банковской карты, его аккаунт может быть потерян, пугали мошенники.

"Подобное давление и упор на срочность — одна из самых распространенных уловок, побуждающих пользователя отбросить разумную осторожность и немедленно отправить мошенникам всю запрошенную информацию. Немаловажен и выбор периода для данной кампании — в новогодние праздники критическое мышление у многих заметно снижено", — указали аналитики.

Кроме того, в настоящей рассылке компании обращаются к своим пользователям по имени. В фальшивой рассылке Netflix обращения начинались с "Hi Dear". Также адрес отправителя не совпадает с адресом настоящего сервиса, подчеркнули в ESET.

Компания Netflix основана в 1997 году в США. Аудитория платного видеосервиса насчитывает около 130 миллионов пользователей в более 190 странах мира. В настоящее время помимо предоставления контента, Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы.

Компания ESET — международный разработчик антивирусного программного обеспечения, эксперт в области защиты от киберпреступности и компьютерных угроз, основана в 1992 году и представлена более чем в 180 странах.