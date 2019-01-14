МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Изменение юридического лица Telegram не повлияет на ситуацию с блокировкой мессенджера в России, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в декабре подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP. Эта компания в России внесена в реестр организаторов распространения информации, что позволяет Роскомнадзору, в частности, требовать у нее ключи шифрования.

"Ничего не меняется", — сказал Жаров журналистам, отвечая на вопрос, повлияет ли это на ситуацию вокруг мессенджера. "Изменение юридической организации компании не влияет на исполнение или неисполнение законодательства Российской Федерации конкретным организатором распространения информации, в данном случае мессенджером Telegram", — пояснил глава Роскомнадзора.

Ряд экспертов связывает ликвидацию Telegram Messenger LLP с преобразованием бизнеса Дурова. Так, еще одна компания — Telegram Open Network Limited — также зарегистрированная в Великобритании, была ликвидирована и исключена из реестра британских компаний в ноябре прошлого года. По мнению эксперта в области цифровой экономики Арсения Щельцина, это может быть связано с планируемым запуском платформы для криптовалют. Как отмечал эксперт в беседе с РИА Новости, помимо Telegram Messenger LLP есть еще два новых юридических лица — Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc., которые в прошлом году брали на себя обязательства в ходе привлечения средств под ICO TON (блокчейн-платформа Telegram Open Network).