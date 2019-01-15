МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Интернет-аудитория в России за 2018 год выросла на 3 миллиона человек, до 90 миллионов, и составила 75,4% взрослого населения страны, говорится в исследовании (омнибусе) компании GfK.

"По данным Всероссийского омнибуса GfK, к началу 2019 года аудитория интернет-пользователей в России среди населения 16+ составила 90 миллионов человек (+3 миллиона человек к прошлому году) и достигла отметки 75,4% взрослого населения страны", — говорится в документе.

Авторы исследования в связи с этим указывают, что в последние годы аудитория интернета растет медленнее, и в основном за счет подключения к сети пользователей старшего поколения. А среди молодежи и людей среднего возраста проникновение интернета уже близко к предельному уровню.

При этом доля пользователей мобильного интернета за 2018 год достигла 61% взрослого населения, увеличившись с 56% годом ранее. Прежде всего растет аудитория пользователей, которые выходят в интернет со смартфонов, а вот пользование планшетами даже немного сократилось по сравнению с прошлым годом, указывают эксперты. А аудитория пользователей "mobile only" — тех, кто пользуется только мобильным доступом к сети, — за год выросла в два раза — с 18% до 35% от всех пользователей интернета в России.

"Стремительный рост сегмента "mobile only" меняет все лицо интернета. Интернет уже в ближайшем будущем может стать прежде всего мобильным, и только во вторую очередь десктопным. Для интернет-сегмента это означает смену приоритетов при развитии digital-продуктов, коммуникаций, рекламы. Производителям, ритейлерам и контент-провайдерам уже сейчас стоит убедиться, что их текущие продукты готовы для мобильных пользователей", — приводятся в документе слова руководителя отдела медиа-исследований GfK Rus Сергея Кетова.