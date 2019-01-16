МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. "Ростелеком" и "Мегафон" завершили создание совместного предприятия (СП) для развития 5G, сообщил журналистам президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"СП создано", — сказал он в кулуарах Гайдаровского форума. В середине декабря операционный директор "Мегафона" Анна Серебряникова говорила, что СП будет создано до конца 2018 года, его функцией компании видят взаимодействие с государством в части выделения частот в наиболее привлекательном диапазоне — 3,4-3,8 ГГц, и ждут присоединения других крупнейших игроков рынка сотовой связи.

"Мы исходим из того, что туда (в СП — ред.) должны войти все четыре (сотовых — ред.) оператора ("Ростелеком" — акционер Tele2 — ред.), они должны иметь там равные доли", — сказал Осеевский в среду.

В ноябре СМИ сообщали, что СП возьмет на себя функции единого инфраструктурного оператора для строительства сетей 5G в РФ.

По словам Осеевского, эта концепция в целом поддержана. При этом он не стал уточнять, поддержали ли идею инфраструктурного оператора МТС и "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"), посоветовав обратиться к ним. В "целом (поддержана — ред.) Союзом LTE, куда входят все, этот проект — подхода создания инфраструктуры сетей пятого поколения на платформе единого юридического лица — поддержан", — заявил Осеевский. По его словам, эта концепция будет обсуждаться на встрече с вице-премьером РФ Максимом Акимовым.