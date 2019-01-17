МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Роскомнадзор получил от вещателя телеканала "BBC World News" на территории России затребованные документы в установленный законом срок. Тем не менее, сообщает пресс-служба надзорного ведомства, предоставленная информация не является исчерпывающей и в адрес компании направлено повторное требование о предоставлении сведений о соблюдении закона РФ.

До этого Роскомнадзор сообщал, что 9 января ООО "Бритиш телевижн" (вещатель "BBC World News" в России) направило запрос о предоставлении документов, которые подтверждают соблюдение требований закона о СМИ в части, касающейся ограничения прямого либо косвенного контроля российских средств массовой информации со стороны иностранных организаций. Срок предоставления данных — 16 января. Помимо этого ранее сообщалось, что в период с 14 по 31 января будет проведена проверка соблюдения ООО "Бритиш телевижн" лицензионных и обязательных требований, касающейся сферы телерадиовещания.

"Шестнадцатого января ООО "Бритиш Телевижн" предоставило нам ранее запрошенные документы. Однако предоставленная информация не является исчерпывающей. Поэтому сегодня в адрес компании направлено повторное требование о предоставлении всех необходимых сведений, подтверждающих соблюдение норм закона об ограничении иностранного контроля распространяемых в России СМИ", — сообщает Роскомнадзор.

Напомним, что в декабре прошлого года Роскомнадзор объявил о начале контрольных мероприятий по отношению к каналу BBC World News, который распространяется на территории России, а также в отношении ресурсов BBC в сети интернет. Речь идет о соответствии выпускаемого контента законодательству РФ. Мероприятия были начаты из-за ситуации, связанной с вынесением медиарегулятором Великобритании Ofcom решения о нарушении российским каналом RT правил вещания на территории королевства.