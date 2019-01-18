МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Хакеры разместили в интернете самый большой в истории массив личных данный пользователей со всего мира, сообщает американское издание Wired.

В базу попали порядка 773 млн адресов электронной почты и 21 млн паролей к ним.

Поясняется, что объем опубликованных данных составляет 87 гигабайт, что, по мнению экспертов, позволяет назвать утечку крупнейшей в истории.

Злоумышленники собирали эти данные на протяжении последних нескольких лет. Большая доля опубликованных паролей украдена в результате двух крупных взломов в компании Yahoo еще несколько лет назад, но данные эти опубликованы только сейчас.

Под угрозой использования этих данных могли оказаться и российские пользователи. Как сообщает компания Group IB, специализирующаяся на расследовании и предотвращении киберпреступлений, описываемая база данных — только небольшая часть айсберга. Чтобы обезопасить себя, руководитель группы исследования киберпреступности Group IB Дмитрий Шестаков рекомендует чаще менять пароли от своих аккаунтов и не использовать одну и ту же комбинацию пароля к разным аккаунтам и приложениям.

"Несмотря на то что с большой долей вероятности пароли от учетных записей, которые изначально были скомпрометированы, уже скорее всего сменили, злоумышленники пользуются комбо для взлома связанных с ними аккаунтов, так как пользователи применяют одни и те же пароли и логины (email) в разных сервисах, чего делать категорически нельзя", — пояснил он.