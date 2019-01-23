МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской корпорации International Business Machines Corp. (IBM) по итогам 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом, до 8,728 миллиарда долларов, сообщается в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 9,56 доллара против 6,17 доллара годом ранее. Выручка IBM увеличилась на 0,6%, до 79,591 миллиарда долларов.

Чистая прибыль IBM в четвертом квартале составила 1,951 миллиарда долларов против убытка в 1,054 миллиарда долларов за аналогичный период 2017 года. Разводненная прибыль на акцию составила 2,15 доллара против убытка в 1,14 доллара годом ранее. Выручка IBM снизилась на 3,5%, составив 21,76 миллиарда долларов.

Компания ожидает, что разводненная прибыль на акцию по итогам 2019 года составит как минимум 12,45 доллара.

Корпорация IBM была основана в 1911 году. Она является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IT-сервисов и консалтинговых услуг.