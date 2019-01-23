МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. "Яндекс" выпустил собственный бортовой компьютер для автомобилей, который можно установить вместо штатной мультимедийной системы или музыкального проигрывателя, сообщает пресс-служба компании.

Продажи стартуют в среду в Нижнем Новгороде, в дальнейшем устройство можно будет заказать и в других городах, его цена — 29,9 тысячи рублей. Бортовой компьютер совместим с марками автомобилей Renault, Volkswagen, Lada, Toyota, Kia, Skoda, Hyundai, Nissan и Mitsubishi.

Отмечается, что на бортовом компьютере установлена мультимедийная система "Яндекс.Авто" с сервисами "Яндекс.Навигатор", "Музыка" и "Погода". При этом ими можно управлять и с помощью голоса — для этого в "Яндекс.Авто" встроили "Алису".

"Автомобилисты получат не только готовое к использованию устройство, но и техническую поддержку: бортовой компьютер бесплатно установят и будут обслуживать по гарантии", — отметил директор по развитию бизнеса "Яндекс.Авто" Андрей Василевский, слова которого приводятся в сообщении.