МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин поручил думскому комитету по вопросам безопасности пригласить представителя Google для обсуждения нарушений Конституции РФ со стороны американской компании.

"Компания Google берет и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория России. Это нарушение нашей Конституции, нарушение наших законов. Поэтому было бы правильно комитету по безопасности пригласить представителя компании Google и выстроить нашу позицию, а дальше принять решение. У нас возможности с вами есть. Давайте их использовать. А то потом они еще что-то отрежут и припишут другой стране. Потом они будут вмешиваться так же, как вмешались в дела других государств", — заявил спикер Госдумы в ходе пленарного заседания.

Володин особо отметил, что необходимо защищать суверенитет страны.

"Нам надо понимать, что мы должны делать все для того, чтобы суверенитет страны был защищен, в том числе от подобных вмешательств в наши внутренние дела через мировую паутину интернета", — добавил он и привел в качестве примера вмешательства во внутренние дела суверенного государства ситуацию со снятием "галочек" с аккаунта президента Венесуэлы Николаса Мадуро в соцсети Facebook. "Коллеги, это, действительно, проблема", — сказал Володин.

Напомним, что профили Мадуро в Facebook и Instagram были лишены знаменитой "синей галочки" — значка рядом с именем владельца аккаунта, который подтверждает подлинность страниц публичных личностей и знаменитостей. В то еж время аккаунты главы оппозиционного парламента Хуана Гуаидо, взявшего на себя полномочия президента Венесуэлы, по-прежнему считаются "подлинными" обоими сервисами и отмечены "синими галочками". Причина, по которой компания Facebook, купившая Instagram в 2012 году, пошла на такой шаг, пока не называется.

В среду Хуан Гуаидо принес присягу в качестве исполняющего обязанности президента страны перед тысячами сторонников, которые собрались в одном из районов Каракаса (столица Венесуэлы). Верховный суд страны заявил о недействительности любых решений Национальной ассамблеи Венесуэлы, которая находится под контролем оппозиции, и попросил прокуратуру принять меры к депутатам.