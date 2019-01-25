МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, по итогам 2018 года выросла в 2,2 раза по сравнению с 2017 годом — до 21,05 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 4,48 доллара против 1,99 доллара в 2017 году. Выручка при этом выросла на 12,9%, до 70,84 миллиарда долларов.

В четвертом квартале 2018 года корпорация зафиксировала чистую прибыль в размере 5,195 миллиарда долларов против убытка в 687 миллионов годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 1,12 доллара против убытка в 0,15 доллара годом ранее. Выручка Intel за отчетный период в годовом выражении выросла на 9,4%, до 18,66 миллиарда долларов.

При этом компания прогнозирует скорректированную прибыль на акцию по итогам первого квартала 2019 года на уровне 0,87 доллара, а выручку — в 16 миллиардов долларов, что оказалось ниже ожидаемых аналитиками 1 доллара на акцию с выручкой в 17,29 миллиарда долларов.

"В 2018 году мы достигли рекордной выручки в каждом сегменте бизнеса, а также рекордной прибыли", — приводятся в релизе слова финансового директора и временного генерального директора компании Боба Свана (Bob Swan).

Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.