МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Чистый убыток шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson по итогам 2018 года составил 6,3 миллиарда шведских крон (696,9 миллиона долларов), что в 5 раз меньше по сравнению с 2017 годом, следует из отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию по итогам года составил 1,98 кроны (0,22 доллара) против убытка в 9,94 кроны (1,1 доллара) годом ранее. Выручка компании выросла на 3% — до 210,8 миллиарда шведских крон (23,32 миллиарда долларов).

По итогам четвертого квартала Ericsson сократила чистый убыток в 2,8 раза, до 6,5 миллиарда крон (730,1 миллиона долларов). Операционный убыток компании в четвертом квартале составил 1,9 миллиарда крон (209,7 миллиона долларов) против убытка в 19,3 миллиарда крон (2,14 миллиарда долларов) годом ранее. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали операционный убыток в размере 3 миллиарда крон.

В пересчете на акцию разводненный убыток составил 1,99 кроны (0,22 доллара) против убытка в 5,63 кроны (0,62 доллара) в четвертом квартале 2017 года. Квартальная выручка выросла на 10% в годовом выражении — до 63,8 миллиарда крон (7,06 миллиарда долларов).

По словам лавы и президента Ericsson Борье Экхольм (Borje Ekholm), рост сети отчасти обусловлен активностью в Северной Америке на фоне увеличения спроса среди мобильных операторов на технологию 5G в этом регионе. Он добавил, что в четвертом квартале инвестиции в исследования и разработки продолжали расти, однако сейчас, как ожидается, будут уменьшаться.

Компания Ericsson AB была основана в 1876 году в Стокгольме. В настоящее время компания является одним из мировых лидеров в сфере разработок и производства телекоммуникационного оборудования для мобильных и стационарных сетей. По состоянию на 30 сентября 2018 года штат компании составлял более 94,5 тысячи сотрудников.