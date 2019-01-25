МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Британский оператор сотовой связи Vodafone сократил выручку по итогам третьего квартала 2018-19 финансового года (завершился 31 декабря) на 6,8%, до 10,996 миллиарда евро, следует из отчетности компании.

Выручка Vodafone в Европе при этом опустилась на 5,6%, до 8,145 миллиарда евро, а в остальном мире упала на 11,1%, достигнув 2,547 миллиарда евро.

Компания отмечает, что показатель за третий квартал в целом соответствуют ожиданиям руководства. Vodafone прогнозирует, что по итогам текущего финансового года скорректированный показатель EBITDA вырастет примерно на 3%. В 2017-2018 финансовом году показатель EBITDA составил 15 миллиардов евро.

"Мы движемся к внедрению более простой операционной модели и ускорению темпов перехода на цифровые технологии", — приводятся в релизе слова главы Vodafone Ника Рида (Nick Read).

Vodafone Group — один из мировых лидеров сектора телекоммуникаций, предоставляет услуги через дочерние компании и сети партнеров в 30 странах примерно 500 миллионам пользователей.