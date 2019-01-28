МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Государственная компании “Ростелеком” готовится стать единоличным владельцем сотового оператора "Т2 РТК холдинг" (работает под брендом Tele2). Если сделка состоится, то получение контроля над Tele2 может обойтись "Ростелекому" в 240 млрд рублей — именно во столько оценен холдинг "Т2 РТК холдинг". Покупка может позитивно сказаться на развитии "Ростелекома", однако заставит ее увеличить долговую нагрузку, полагает экономист Никита Кричевский.

На минувшей неделе глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк ведет переговоры с "Ростелекомом" о продаже своей доли в ООО "Т2 РТК холдинг". Сейчас "Ростелеком" владеет 45% Tele2. Остальное принадлежит Tele2 Russia Holding AB, в которой у ВТБ – 50%, у Invintel B.V. Алексея Мордашова – 40% и 10% принадлежит банку "Россия" Юрия Ковальчука. Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источник написала, что "Ростелеком" может стать единственным владельцем Tele2, и уже согласовал сделку с акционерами сотового оператора.

"По всей видимости, для выкупа акций "Ростелекому" понадобится кредит, благодаря которому имеющаяся у него долговая нагрузка пробьет уровень надежности и выйдет за критические пределы", — написал Кричевский в своем блоге в Facebook.

По его мнению, рост долговой нагрузки приведет к тому, что акции "Ростелекома", и без того застрявшие в продолжительном "боковике", окажутся в рискованной позиции. Не станет сюрпризом, если их котировки начнут отыгрывать нисходящий сценарий.

Эксперт приводит данные о долговой нагрузке компании. Согласно ее отчетности, чистый долг на третий квартал 2018 года составляет 203,347 млрд рублей, а соотношение debt/OIBDA (долга и операционной прибыли) — 2,0. До соотношения 2,0-2,5 заемщик считается надежным, но, покупая Tele2, “Ростелеком” берет на себя и его долговые обязательства. Последние по итогам третьего квартала 2018 года оцениваются в 120 млрд рублей. Это увеличит долговую нагрузку "Ростелекома" сразу на 60% (в случае покупки 100% акций), что уже выше уровня надежности.

Незапланированные расходы возможны и в том случае, если с помощью Tele2 "Ростелеком" будет участвовать в гонке по развертыванию сетей 5G, о чем не раз говорилось. "Такая агрессивная экспансия при том, что чистая прибыль компании растет медленно, чревата проблемами, если экономическая обстановка ухудшится — а это вполне возможно", — считает Кричевский.