МОСКВА, 29 янв ПРАЙМ. Компания Apple не согласится на предустановку российских антивирусов на свои гаджеты, полагает ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. ФАС хочет обязать Apple продавать в РФ iPhone и Mac с российскими антивирусами

Федеральная антимонопольная служба 25 января сообщила, что завершила обсуждение концепции о предустановке российских приложений на мобильные устройства и компьютеры. Служба предлагает предустанавливать браузеры, картографический сервис, мессенджер и антивирусное ПО. При этом выбор производителей софта и процедуры предустановки останется за производителями устройств. Реализация концепции, по мнению ФАС, должна обеспечить для российских разработчиков равные условия деятельности на рынке и защиту интересов потребителей.

Ранее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что требования будут распространяться, в том числе, на компанию Apple, которая не использует антивирусы. Ей также придется предустанавливать российский софт.

"Я не думаю, что тот же Apple с этим легко согласится. Я думаю, будут борения на эту тему, но то, что это абсолютно антирыночная история, это однозначно", — сказал Муртазин.

Он также предположил, что Apple может предпринять шаги для блокировки навязанных приложений.

"Apple будет его "выпиливать", будет каким-то образом блокировать работу этого приложения. Я сомневаюсь, что они пойдут на поводу у России в этом вопросе", — уточнил он.