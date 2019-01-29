МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль корейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, по итогам 2018 года уменьшилась на 21,2% по сравнению с предыдущим годом — до 1,473 триллиона вон (примерно 1,316 миллиарда долларов), следует из отчетности компании.

Операционная прибыль увеличилась в годовом выражении на 9,5% и составила 2,703 триллиона вон (2,4 миллиона долларов).

Выручка компании за 2018 год сократилась на 0,1%, достигнув значения в 61,342 триллиона вон (54,8 миллиарда долларов), следует из сообщения.

LG Electronics — южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке последних долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.