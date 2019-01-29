МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской корпорации Xerox по итогам 2018 года выросла в 1,85 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 361 миллион долларов, сообщается в отчетности корпорации.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 1,38 доллара против 0,7 доллара по итогам 2017 года. Выручка корпорации Xerox за отчетный период сократилась на 4,2% — до 9,83 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала компания зафиксировала прибыль в размере 137 миллионов долларов против убытка в 190 миллионов долларов годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 0,56 доллара против убытка в 0,78 доллара в четвертом квартале 2017 года. Выручка Xerox за отчетный период сократилась в годовом выражении на 7,8%, до 2,533 миллиарда долларов.

В 2019 году компания ожидает прибыль на акцию в диапазоне 3,7-3,8 доллара.

Корпорация Xerox Corp. была основана в 1906 году в Рочестере (штат Нью-Йорк, США). Специализируется на разработке технологий в области печати и управления документами. Стала первой компанией, наладившей массовый выпуск копировальных аппаратов собственной конструкции.