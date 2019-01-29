МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon Communications Inc., приходящаяся на головную компанию, по итогам 2018 года сократилась на 48,4% по сравнению с предыдущим годом — до 15,528 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 3,76 доллара против 7,36 доллара годом ранее. Операционная прибыль уменьшилась на 18,8%, до 22,278 миллиарда долларов, а операционные расходы выросли на 10,1%, до 108,585 миллиарда долларов. Операционная выручка составила 130,863 миллиарда долларов, что на 3,8% больше показателя 2017 года.

Прибыль Verizon по итогам четвертого квартала сократилась в 9,6 раза в годовом выражении, составив 1,939 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,47 доллара против 4,57 доллара в аналогичном квартале 2017 года. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,09 доллара на акцию.

Операционная прибыль в отчетном периоде уменьшилась в 8,6 раза, до 637 миллионов долларов, а операционные расходы увеличились на 18,1%, до 33,644 миллиарда долларов. Операционная выручка составила 34,281 миллиарда долларов, что на 1% больше аналогичного показателя четвертого квартала 2017 года.

"Verizon завершил 2018 год, зафиксировав солидные финансовые и операционные показатели, о чем свидетельствуют высокая выручка и рост прибыли в сегменте беспроводных услуг", — приводятся в релизе слова главы компании Ханса Вестберга (Hans Vestberg).

Корпорация Verizon основана в 2000 году путем слияния Bell Atlantic Corp. и GTE Corp. Verizon. В компании работают примерно 145 тысяч человек. Штаб-квартира Verizon находится в Нью-Йорке. Корпорация оказывает услуги фиксированной и мобильной связи, спутникового широкополосного доступа в интернет, а также занимается выпуском телефонных справочников.