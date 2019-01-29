МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Массовый сбой в работе почтового сервиса Gmail наблюдается во вторник по всему миру, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Сбои в работе сервиса начались около 14.16 мск, уточняет сервис. О проблемах сообщают пользователи из России, Великобритании, Германии, Испании, США, Бразилии, Индии, Израиля и других стран.

Больше всего жалоб поступило на проблемы с авторизацией (42%), а также получением сообщений (32%). Кроме того, пользователи испытывают проблемы с загрузкой сайта (25%).