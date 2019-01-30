МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Многоразовый летательный аппарат, предназначенный для полетов в атмосфере и космосе на гиперзвуковых скоростях, разрабатывает резидент фонда "Сколково" компания "Исон", которая уже получила лицензию "Роскосмоса", сообщили РИА Новости в фонде.

"Разрабатываемый компанией "Исон" многоразовый летный демонстратор оснащен собственной двигательной установкой для разгона до требуемых скоростей и использует на начальном этапе полета самолет-носитель. Это делает его многоразовым и дает возможность многократного повторения испытаний и повышения качества предварительной летной отработки", — говорится в сообщении фонда "Сколково".

Предполагается, что аппарат сможет летать на высотах до 160 километров при скоростях 7 махов или выводить космические аппараты на орбиту высотой до 500 километров. Каждый такой гиперзвуковой аппарат рассчитан на не менее чем 50 полетов.

Уточняется, что в рамках проекта в 2017–2018 годах была разработана программа аэродинамических испытаний, изготовлена аэродинамическая модель, которая прошла испытания в аэродинамических трубах на скоростях до 4 махов. Помимо лицензии "Роскосмоса", был получен международный сертификат системы менеджмента качества на разработку и создание ракетно-космической техники.

Предполагается, что в ходе реализации второй стадии испытаний (2019–2021 годы) будет разработана техническая документация на летательный аппарат, наземный комплекс и макеты для испытаний, подготовлено производство, изготовлен макет и проведены динамические испытания. В третью стадию (2021–2023 годы) войдут изготовление макетов и проведения испытаний с ними, подготовка летной базы и самолета-носителя, изготовление штатного летательного аппарата и проведение пяти летных испытаний с использованием самолета-носителя.

С 2015 года в проект ракетоплана было инвестировано около 55 миллионов рублей, с учетом гранта от фонда "Сколково". Стоимость второй стадии работ оценивается в 280 миллионов рублей. Предполагается, что фонд выделит грант в размере 120 миллионов рублей, компания также планирует привлечь средства соинвесторов в объёме 160 миллионов рублей.