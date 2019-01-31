МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в 2018 году выросла на 5% по сравнению с 2017 годом, до 44,34 триллиона вон (около 39,7 миллиарда долларов), следует из сообщения компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 1,7%, до 243,77 триллиона вон (218,3 миллиарда долларов), а операционная прибыль достигла 58,89 триллиона вон (52,7 миллиарда долларов), что почти на 10% выше показателя предыдущего года.

Чистая прибыль компании в четвертом квартале 2018 года сократилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 8,46 триллиона вон (7,6 миллиарда долларов). Выручка компании за отчетный период уменьшилась на 11% и составила 59,27 триллиона вон (53,1 миллиарда долларов). Операционная прибыль достигла 10,8 триллиона вон (9,7 миллиарда долларов), сократившиcь на 29% по сравнению с аналогичным показателем годичной давности.

Операционная прибыль мобильного бизнеса компании за четвертый квартал сократилась на 38%, до 1,51 триллиона вон (1,4 миллиарда долларов) в годовом выражении. Объем продаж мобильного подразделения за минувший квартал сократился на 11% по сравнению с четвертым кварталом 2017 года, составив 22,19 триллиона вон (19,9 миллиарда долларов). "Прибыль мобильного подразделения упала в годовом исчислении из-за снижения продаж, вызванного низким объемом поставок смартфонов в условиях стагнирующего рынка, несмотря на сезонный фактор", — добавляет компания.

Samsung ожидает, что общий объем поставок смартфонов в первом квартале текущего года останется без изменений в годовом исчислении в связи с реорганизацией линейки продуктов для массового рынка.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.