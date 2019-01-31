МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Чистый убыток американского диверсифицированного технологического концерна General Electric (GE) по итогам 2018 года составил 22,443 миллиарда долларов, что в 2,5 раза выше показателя 2017 года, говорится в отчетности концерна.

Чистый убыток GE, приходящийся на акционеров, по итогам 2018 года составил 22,802 миллиарда долларов, что также в 2,5 раза больше прошлогоднего уровня. Разводненный убыток на акцию по итогам года составил 2,62 доллара против убытка в 1,03 доллара годом ранее. Выручка концерна выросла на 3% в годовом выражении — до 121,615 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал составила 860 миллионов долларов против убытка годом ранее. Чистая прибыль GE, приходящаяся на акционеров, по итогам квартала составила 574 миллиона долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,07 доллара против убытка в 1,27 доллара в аналогичном периоде предыдущего года. Аналитики ожидали прибыли в 0,22 доллара на акцию. Выручка GE за четвертый квартал выросла на 5% в годовом выражении — до 33,278 миллиарда долларов.

"Наша стратегия ясна: сокращать задолженность и укреплять бизнес, начиная с энергетического подразделения. Для этого мы повышаем эффективность, усиливаем клиентоориентированность и расставляем приоритеты… Нам предстоит еще много работы, но я рад изменениям, которые мы вносим для укрепления GE и создания ценности для наших акционеров, клиентов и сотрудников", — приводятся в релизе слова главы компании Лоуренса Калпа-младшего (Lawrence Culp, Jr.).

General Electric — глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа.