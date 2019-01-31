МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Американская Intel сообщила о назначении временного главы компании и финансового директора Роберта Суона (Robert Swan) на пост генерального директора.

"Корпорация Intel сегодня объявила о том, что совет директоров назначил Роберта (Боба) Суона генеральным директором", — говорится в сообщении компании. Уточняется, что Суон также включен в совет директоров компании.

58-летний Суон являлся финдиректором Intel с октября 2016 года, до этого занимал аналогичную должность в eBay Inc. в течение девяти лет. С июня 2018 года он работал в качестве временного гендиректора Intel в связи с отставкой главы компании Брайана Кржанича. Кржанич имел личные отношения с одним из сотрудников Intel, что противоречит правилам компании.

Компания сообщает, что Суон стал седьмым генеральным директором за всю историю Intel. Вице-президент по финансам и директор по корпоративному планированию и отчетности Intel Тодд Андервуд (Todd Underwood) возьмет на себя обязанности финансового директора, пока компания проводит поиск подходящей кандидатуры на эту должность как внутри компании, так и вне ее.

Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.