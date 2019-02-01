МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Пользователи видеохостинга Youtube из ряда стран, включая Россию, столкнулись с проблемами в его работе, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Сбои в работе мессенджера начались около 4.38 мск, уточняет сервис. О проблемах сообщают пользователи из России, Великобритании, Нидерландов, Германии, США, Бразилии и других стран.

По данным Downdetector, 59% жалоб связаны с проблемами при просмотре видео, еще 28% пользователей сообщили о сбое в работе сайта, 11% не смогли авторизоваться.

YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.