МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Компания Mail.ru Group запустила бета-версию своей новой системы "Пульс", которая будет рекомендовать пользователям контент в соответствии с их интересами. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

Отмечается, что алгоритм новой ленты будет работать на базе технологий машинного обучения. Система будет самостоятельно обучаться и анализировать данные, в частности — поведение пользователей в соцсетях, историю их кликов, популярность источников.

Компания подчеркивает, что точность рекомендаций будет напрямую зависеть от частоты использования системы: алгоритм будет учитывать новые действия пользователя.

Лента работает с данными из порядка 1500 источников, которые прошли предварительную редакторскую проверку. В самое ближайшее время компания обещает, что в выдачу будут добавлены другие форматы. Это видео, фото и пользовательский контент.

По аналогичной схеме работы компания "Яндекс" ранее запускала сервис "Дзен".