МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Google 2 апреля закроет аккаунты индивидуальных пользователей социальной сети Google+, формат соцсети для компаний продолжит функционировать, говорится в сообщении компании.

"Второго апреля 2019 года мы закроем аккаунты индивидуальных пользователей в Google+ и все созданные ими страницы, а также начнем удалять контент из всех персональных аккаунтов. Фотографии и видео из Google+ в архиве альбомов и на страницах Google + также будут удалены. Если у вас есть записи, фотографии или другой контент в Google+, который вам нужен, его необходимо сохранить до 2 апреля", — предупреждает компания.

В компании отметили, что продолжат развивать Google+ для компаний.

В октябре 2018 года Google сообщила, что закроет Google+ для индивидуальных пользователей. Решение о закрытии соцсети было принято на фоне сбоя, из-за которого раскрылись личные данные порядка 500 тысяч пользователей Google+. В декабре компания сообщила о новом сбое в соцсети, затронувшим данные более чем 50 миллионов пользователей.

Социальная сеть Google+ запустилась в 2011 году. В 2018 году в компании отмечали, что соцсеть практически не используется индивидуальными пользователями, а 90% всех сессий на сайте длятся менее пяти секунд.