МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Суд обязал интернет-магазин iHerb удалить свое фирменное приложение из AppStore и Google Play в России. Как пишет РБК, против американского интернет-магазина, специализирующегося на продаже витаминов, БАД и товаров для здоровья, были инициированы иски по поводу реализации в РФ препаратов, не соответствующих действующему техрегламенту. Иски также были поданы к компаниям Apple и Google как соответчикам.

Рассмотрев суть дела, Засвияжский суд Ульяновска принял решение признать десять товарных позиций и информацию о них запрещенными. Роскомнадзору поручено ограничить доступ к страницам с их описанием на сайте. Интернет-магазин iHerb обязали удалить эту информацию из приложений Google (AndroidOS) и Apple (iOS), доступ к которым осуществляется на территории России.

Несмотря на то, что речь идет лишь о частичной блокировке, у пользователей могут появиться проблемы с доступом ко всему сайту. Роскомнадзор сам не блокирует ресурсы, а предписывает сделать это операторам. По техническим причинам им не удастся заблокировать страницы частично – придется ограничить весь трафик к сайту.

Единственный шанс избежать этого для iHerb – удалить запрещенные товары с сайта или ограничить их продажу в РФ. Что касается приложений, то вряд ли компания удалит их самостоятельно – либо откажется, либо затянет процесс, считают эксперты РБК