МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Телекоммуникационный холдинг Veon (ранее — Vimpelcom Ltd.), владеющий российским ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн"), сообщил, что главой отдела по стратегическим вопросам станет Алекс Казбеги (Alex Kazbegi).

Казбеги вступит в должность 18 февраля текущего года, отмечается в релизе компании.

Ранее Алекс Казбеги занимал должность управляющего директора, а также главы отдела исследований по телекоммуникациям, транспорту, инфраструктуре и здравоохранению в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) в Renaissance Capital. До этого он являлся ведущим аналитиком в сфере телекоммуникаций по региону EMEA в Citigroup.

VEON Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Киргизии, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, Зимбабве, ЦАР и Канаде. Крупнейшие акционеры — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%) и норвежская Telenor (19,7%).