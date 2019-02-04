МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Двое сотрудников Huawei Technologies высланы из Дании после проверки, касающейся разрешений на работу, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя полиции.

Как сообщается, в четверг в офисах компании в Копенгагене была проведена проверка, и четырем лицам были предъявлены обвинения в нарушении датских законов, касающихся вида на жительство и разрешения на работу. Позже обвинения в отношении двоих из них были сняты.

Отмечается, что это было "стандартное расследование", которые власти страны регулярно проводят на рабочих местах на основании большого числа иностранных сотрудников. Свидетельства, что меры датских властей в отношении сотрудников Huawei могут как-либо относиться к шпионажу, отсутствуют. Гражданство сотрудников также не уточняется.

Ранее администрация США призвала провайдеров беспроводной связи и интернета в ряде своих союзных стран отказаться от оборудования Huawei, которую Вашингтон обвиняет в скрытом шпионаже, писала газета Wall Street Journal. Обеспокоенность США вызывает, в частности, безопасность американских военных баз в Германии, Италии и Японии, провайдеры которой широко используют продукцию Huawei.

Компания Huawei основана в 1987 году в Китае. Компания производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, в частности, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 странах.