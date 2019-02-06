МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в министерство связи проект поправок к законам РФ "Об информации" и "О связи", в котором предлагает обязать производителей смартфонов, планшетов и компьютеров предустанавливать на них российский софт перед продажей в стране, пишет "Коммерсант" со ссылкой на документ ФАС.

Если документ будет принят, то для того, чтоб ыпопасть на российский рынок, производители гаджетов будут обязаны устанавливать на свою продукцию российское ПО, а также обеспечить возможность полной удаляемости предустановленных программ иностранного производства в случае, если они не влияют на функционирование устройств.

Перечень таких устройств будет определяться правительством. Ранее газета писала, что по концепции документа из российского ПО будут обязательны к установке браузер, антивирус, программа геопозиционирования и мессенджеры.

По мнению опрошенных изданием экспертов, принятие этого проекта может помочь "Яндексу" сэкономить "десятки миллионов долларов в год" на коммерческих контрактах с вендорами. Иностранные компании в свою очередь это инициативой обеспокоены: по данным издания, отрицательный отзыв на документ российским властям направила американская компания Apple.