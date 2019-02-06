МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Ростелеком", оператор единой биометрической системы, прорабатывает идею сбора биометрических данных россиян в многофункциональных центрах (МФЦ), сообщили РИА Новости в компании.

"Идея находится в стадии проработки", — сказали в пресс-службе "Ростелекома". Детали в компании пока не комментируют.

В России с 1 июля 2018 года банки начали сбор биометрических данных клиентов для предоставления им удаленных услуг.

Идентификация россиян осуществляется с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) с подтверждением биометрических данных в единой биометрической системе (ЕБС). Оператором системы стал "Ростелеком", который обеспечивает сбор, обработку и хранение биометрических персональных данных, а также проверку соответствия данных первично сданным биометрическим образцам.