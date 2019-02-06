МОСКВА, 6 фев —ПРАЙМ. "Роснано" может получить символическую долю и стать миноритарием Tesla в результате сделки компании с производителем батарей, суперконденсаторов и аккумуляторных компонентов Maxwell, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Tesla достигла соглашения о покупке Maxwell Technologies. Согласно условиям сделки, акции Maxwell будут обменены на акции Tesla. Стоимость Maxwell оценивается в 4,75 доллара за бумагу, или 218 миллионов долларов.

"Можно предположить, что в случае конвертации акций Maxwell "Роснано" получит символическую долю в компании Илона Маска", — рассказал источник.

В 2011 году "Роснано" инвестировала в портфельную компанию Nesscap. В 2017 году Maxwell приобрела Nesscap, и "Роснано" вошла в состав акционеров Maxwell. Доля "Роснано" в Maxwell составила на тот момент менее 0,2%. В октябре 2018 года "Роснано" продала часть пакета акций на открытом рынке. На данный момент у "Роснано" осталось 7 тысяч акций Maxwell.

Американская компания Tesla Inc (ранее Tesla Motors Inc.) основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.