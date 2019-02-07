МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Роскомнадзор сообщил, что наладил конструктивный диалог с Google по фильтрации запрещенного контента. По словам пресс-секретаря Вадима Ампелонского, в настоящее время ведомство устраивает ход этого диалога. При этом в службе не уточнили, в какой форме стороны сейчас сотрудничают и подключился ли Google к единому реестру запрещенной информации.

В пресс-службе интернет-компании это также не стали комментировать. Однако газета "Ведомости" со ссылкой на источники в четверг сообщила, что в последние несколько недель американский поисковик действительно начал чистить поиск от запрещенной информации. Компания пока не удаляет все ссылки, попавшие в реестр, но большую их часть — около 70%.

К реестру поисковик так и не подключился, поэтому автоматического удаления ссылок не происходит. Компания изучает основания, по которым сайт был признан запрещенным, а Роскомнадзор ежедневно присылает Google новый список запрещенных ресурсов, пишут "Ведомости".

В реестр запрещенных ресурсов попадают те, которые содержат призывы к экстремизму, пропаганду суицидов и порнографию, а также рекламирующие наркотики, азартные игры без лицензии и пиратские сайты.

В декабре прошлого года Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за неисполнение вступившего в силу в октябре закона о фильтрации поисковой выдачи. Штраф был оплачен 1 января. В середине января служба повторно направила компании требование подключиться к системе фильтрации запрещенного контента. Неисполнение на сей раз грозило вторым делом и штрафом уже на 700 тысяч рублей.

МИР ЛУЧШЕ ССОРЫ

Эксперты, опрошенные "Прайм", согласны с тем, что большая часть недозволенного контента действительно удалена Google. Компания удалила из поиска 90 тысяч из примерно 120 тысяч ссылок и адресов, говорит доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

"Это указывает на то, что Google и другие иностранные игроки стали прислушиваться к мнению Роскомнадзора и исполнять требования, но подключаться к реестру, в отличие от российских компаний, так и не стали", — отметил он.

Эксперты напоминают, что на момент выставления первых требований по "зачистке" рунета от запрещенного контента реестра еще не существовало. Возможно, Google боится, что Роскомнадзор через него может получить больше чем просто блокировка. Потому пока сошлись на том, что можно обеспечить техническую сторону другими способами, без подключения.

При этом у обеих сторон есть доводы в пользу мирного решения. Для компании обход блокировки через VPN и прокси-серверы обходится "в копеечку". Власти опасаются, что в случае запрета Google, его конкурент – Yandex – тут же окажется поисковиком-монополистом.

С другой стороны, сейчас в законе "Об информации" ответственности в форме блокировки нет. Есть только штраф 500-700 тысяч рублей. Для того, чтобы блокировка как вид ответственности была легитимна, нужно вносить изменения в закон, а это требует времени.

"Но ситуация, видимо, настолько обострена, что компания согласилась с Роскомнадзором, либо это просто ширма, ведь обозначенные штрафы для IT-гиганта несущественны", — рассуждает эксперт.

В корпоративных правилах транснациональных корпораций содержатся положения, обязывающие их соблюдать законодательство стран, на чьих рынках они работают, напомнила вице-президент по развитию бизнеса КРОС Ксения Трифонова.

Сложности возникают тогда, когда требования локальных законов вступают в конфликт с философией и другими корпоративными ценностями компании, ограничивают возможности развития и продаж продуктов. Выход – в поиске компромисса, и в случае с Google, очевидно, он в том или ином виде найден, признала она.

TELEGRAM И ДРУГИЕ

При этом далеко не все считают, что иностранные компании "повернулись лицом" к требованиям российских властей. "Я бы не был столь оптимистичен. Во-первых, Google из всех интернет-гигантов всегда был наиболее лоялен к требованиям законодательства локальных рынков и быстро шел на встречу не только российским, но и китайским регуляторам. Другие компании, например, Facebook, занимают куда более жесткую позицию, и изменений пока не видно", — говорит основатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.

Наиболее сложная ситуация с Telegram, который с середины апреля пытаются заблокировать в России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая свой иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей.

Успех блокировки пока сомнителен, поскольку все желающие могут пользоваться мессенджером через обходные пути. Сам Telegram подавал апелляции, но пока безрезультатно. В начале февраля жалобу юристов мессенджера отклонил Верховный суд РФ.

По мнению Оганесяна, дело вряд ли сдвинется с "мертвой точки" по ряду причин. "Во-первых, позиционирование Telegram во многом построено именно на противостоянии российским регуляторам. Здесь и анонимные каналы, и демонстративный отказ предоставлять данные пользователей и их переписки спецслужбам", — указал он.

Во-вторых, в отличие от Google, Telegram — маленькая компания, очень слабо включенная в экономику нашей страны, и рычагов давления на нее, кроме неработающей блокировки, нет. В-третьих, судя по информации о ликвидации в Британии Telegram Messenger LLP, владельцы мессенджера избрали для борьбы с Роскомнадзором путь юридического крючкотворства. Они будут просто "топить" юрлица, в отношении которых вынесены решения о запрете деятельности, а потом требовать отмены блокировки на основании того, что запретов на деятельность новой компании нет.

НЕ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

При этом эксперты скептически оценивают тактику запретов и ограничений, которой придерживается Роскомнадзор. Современной информационной средой управлять так невозможно, уверена Трифонова. Всегда те, кому это нужно, найдут лазейку и получат доступ к информации.

"К сожалению, и регуляторы, и крупные игроки предпочитают действовать старым проверенным способом ограничений, тогда как в нашем мире, пронизанном коммуникациями, должны быть задействованы другие механизмы, связанные с построением репутации источников, созданием сильных брендов, развитием культуры оценки качества информации, повышением влияния медиа на общественно значимые процессы. Но это большие, сложные и затратные проекты. К ним далеко не все готовы", — говорит она.

По мнению Оганесяна, деятельность Роскомнадзора носит даже не политический, а исключительно популистский характер. Вместо того, чтобы заниматься серьезными вопросами, отнесенными к его компетенции, например, системной борьбой с нарушениями закона о персональных данных, ведомство пытается одерживать громкие победы над иностранными интернет-компаниями и постоянно попадает в публичные скандалы, дискредитирующую саму идею национального управления интернетом, резюмирует он.